Стройматериалы из Тюменской области востребованы в других регионах

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Предприятия Тюменской области обеспечивают стройматериалами не только свой регион, но и другие субъекты Российской Федерации.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, ресурсный потенциал региона сформирован по всем основным видам строительных материалов. Продукция местных предприятий представлена на федеральных площадках импортозамещения: каталог и биржа.

Компании Тюменской области поставляют продукцию в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, в Свердловскую и Омскую области. Произведенный в регионе геотекстиль востребован в Ленинградской, Волгоградской областях, в Якутии, Казани и Астрахани. Керамзитовый гравий закупают предприятия Южно-Сахалинска, Челябинска, Кургана, Владивостока, Новосибирска, республики Бурятия.

По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, регион обеспечен стеновыми материалами и сыпучими полезными ископаемыми. Кроме того, появляется много новых производств.

"Только за последние 10 лет реализовано более 40 инвестиционных проектов в сфере производства строительных материалов и оборудования. Вентиляционное, насосное оборудование, арматура - это очень важные компоненты для строительства любого современного объекта. И все это производится у нас в регионе",- отметил Павел Перевалов.