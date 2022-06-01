Выставка к 70-летию первого губернатора ЯНАО Юрия Неёлова открылась в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставочный проект "Река с простым названием жизнь" к 70-летию со дня рождения первого губернатора ЯНАО Юрия Неёлова открылась в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 21 июня.

Здесь представлены эксклюзивные экспонаты из музея Неёлова, которые позволяют проследить его жизненный путь — от рождения до становления как политического деятеля и руководителя.

"Персональные выставки всегда очень интересны, потому что через личное — вещи, фотографии — можно гораздо больше узнать о человеке, нежели чем из газет. Эта экспозиция отражает довольно интересный период. Юрий Неёлов был губернатором Ямала в период серьезных изменений в нашей стране — политических, экономических, социальных", — отметил на презентации выставки председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Выставка разделена на несколько тематических разделов, рассказывающих о жизни Юрия Неёлова: "Семья — Школа", "Комсомол", "Сургут — Тюмень", "Губернатор", "Совет Федерации", "Путешествия" и "Хобби".

Раздел, посвященный семье и школе, знакомит с историей рода Неёловых, которая насчитывает 610 лет. На выставке можно узнать, каким был карьерный путь Юрия Васильевича — от учебы в Тюменском индустриальном институте и работы механиком до руководящих должностей.

В разделе о работе Юрия Неёлова на должности губернатора Ямала, которую он занимал с середины 1990-х по 2010 год, представлены личные документы и награды Юрия Васильевича, телефон из кабинета губернатора и другие предметы из персональной коллекции.

"Огромное спасибо за такое теплое, внимательное отношение ко мне, благодарю организаторов этой выставки. Наша страна стала мощной державой, осознаю что я и моя команда тоже внесли в это небольшую лепту. Знаете, о Ямале раньше многие не знали и часто спрашивали, он где — перед Уралом или за Уралом. Сегодня Ямал знают все", — поделился Юрий Неёлов.

В разделе "Хобби" можно увидеть предметы, связанные с одним из главных увлечений Юрия Неёлова, - голубеводством, охотничьи сувениры, шахматную доску с набором шахмат в виде солдат русской и французской армий образца 1812 года.

Выставочный проект дополнен экспонатами Тюменского музейно-просветительского объединения, отражающими экономическое развитие Севера в сочетании с культурой края. Он доступен для посещения до 10 августа, побывать на ней можно в часы работы музея — со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов.

Вера Коршунова