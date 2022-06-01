Предприниматели Тюмени выбирают отраслевые решения от Сбера

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Тюменские предприниматели выбирают отраслевые решения от Сбера. В частности, они могут бесплатно отследить аналитику своей точки продаж, получить рекомендации по развитию дела.

Ярослава Трифонова — предприниматель с 17-летним опытом, всегда занималась детскими вещами. В начале пути главными ориентирами в бизнесе для нее были собственные дети, хотелось, чтобы в одежде им было комфортно, чтобы они были самыми модными. Со временем цель стала глобальнее — захотелось насытить неизбалованный рынок Тюмени действительно качественными вещами для малышей и подростков.

Сегодня магазин Ярославы Трифоновой – OKAIDI, расположенный в одном из популярных торговых центров, предлагает большой выбор одежды российских марок. Это узнаваемая в городе торговая точка, но нет предела совершенству.

Тюменскую предпринимательницу всегда привлекал рациональный подход ведения бизнеса, основанный на реальных цифрах. Но где получить необходимую статистику? На помощь пришел Сбер и новое решение для розничной торговли. Встроенный в систему "СберБизнес" сервис дает доступ к аналитике точки продаж, позволяет сравнивать себя с конкурентами в рамках отрасли и локации, а также дает рекомендации по ведению бизнеса.

За несколько месяцев использования Ярославе удалось составить портрет своего покупателя и понять текущее положение дел на тюменском рынке.

"Аналитика, которую я получаю через решение Сбера для розничной торговли, позволяет мне увидеть свой бизнес в сравнении с другими. Где я на фоне конкурентов? Это, в свою очередь, помогает наметить план развития бизнеса. К тому же, сервис быстро развивается. Сейчас я использую аналитику из вкладок "мужская" и "женская" одежда, и это уже дает немало информации, надеюсь, что в ближайшее время полноценно заработает мой профильный раздел — "детская одежда", — сказала Ярослава Трифонова.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов отметил, что в Сбере ценят обратную связь от клиентов, постоянно находится в контакте для того, чтобы развивать полезные для предпринимателей сервисы.

"У Сбера есть предложения не только для розничной торговли, которой занимается Ярослава, но и для коммерческой недвижимости, ЖКХ, оптовой торговли и транспорта. Отраслевые решения нашим клиентам доступны бесплатно. Подключить их можно в интернет-банке "СберБизнес" или с помощью клиентских менеджеров в офисах банка", – прокомментировал он.