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Посвященный истории военкомата стенд откроют в Тюмени

Общество, 17:03 20 июня 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Информационный стенд, посвященный истории тюменского военкомата, откроют у дома № 51 на ул. Республики, в День памяти и скорби, 22 июня в 14 часов, сообщает администрация Тюмени.

Горожане увидят исторические фотографии, среди которых снимок одноэтажного здания, сделанный в 20-е годы прошлого столетия.

На открытии будут присутствовать председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, руководитель регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Боровинский, руководитель управы Центрального административного округа администрации города Артем Павлюченко. Также на событие придут представители областного военкомата, музейного комплекса и другие почетные гости.

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# военкомат , история

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