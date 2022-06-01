Посвященный истории военкомата стенд откроют в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Информационный стенд, посвященный истории тюменского военкомата, откроют у дома № 51 на ул. Республики, в День памяти и скорби, 22 июня в 14 часов, сообщает администрация Тюмени.

Горожане увидят исторические фотографии, среди которых снимок одноэтажного здания, сделанный в 20-е годы прошлого столетия.

На открытии будут присутствовать председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, руководитель регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Боровинский, руководитель управы Центрального административного округа администрации города Артем Павлюченко. Также на событие придут представители областного военкомата, музейного комплекса и другие почетные гости.