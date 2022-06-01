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12 человек пострадали в авариях в Тюменской области за сутки

Происшествия, 10:35 21 июня 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

12 человек, в том числе четверо детей, пострадали в 10 ДТП в Тюменской области 21 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Два ребенка травмированы из-за наездов электросамокатов. В Ялуторовске около 18 часов на ул. Тюменской на 9-летнего мальчика на тротуаре наехал подросток на электросамокате, который вез девочку. Сразу после ДТП он уехал.

"Вместе с пострадавшим школьником шла его старшая сестра. Девочка несколько кварталов бежала за электросамокатом, но не смогла догнать. Мальчик обратился в больницу с травмами", – рассказали в ГИБДД Тюменской области.

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В Затюменском экопарке на ул. Аккумуляторной в Тюмени сбили 5-летнюю девочку. Предположительно, на нее наехали электросамокатом. Виновник ДТП уехал. Позднее родители с девочкой, получившей рану лба, обратились в больницу.

На перекрестке улиц Советской и Орджоникидзе в Тюмени из-за нарушения очередности проезда столкнулись Opel и Daewoo. Один автомобиль опрокинулся. Ранены две пассажирки Daewoo, в том числе девочка 12 лет.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , дети

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