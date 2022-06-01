Жительницы Тюменской области могут заявиться на программу "Женщина-лидер"

| Фото: Мастерская управления «Сенеж» во ВКонтакте | Фото: Мастерская управления «Сенеж» во ВКонтакте

Жительницы Тюменской области могут принять участие в программе "Женщина-лидер" в Уральском федеральном округе. Ее запускает мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Заявку можно подать до 30 июня на сайте женщиналидер.рф Обучение бесплатное и начнется онлайн в августе.

Присоединиться могут жительницы субъектов УФО: Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинчской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

150 слушательниц пройдут 4-х месячное обучение, в котором планируется: развитие личности по самым важным направлениям: от персонального лидерства и ресурсного состояния до создания личного бренда и сообщества единомышленников; получение навыков и компетенций, необходимых лидерам для самореализации и эффективной работы с командой; создание и запуск социальных проектов.

Программа позволит за короткое время изучить новые инструменты и опыт ведущих экспертов, а также перенести полученные умения в профессиональную практику.

Требования для регистрации: возраст от 25 до 55 лет, наличие не менее 2 лет актуального непрерывного опыта руководящей работы, готовность разработать и реализовать проекты, направленные на решение социальнозначимых задач в стране.