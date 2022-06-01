Участники "Том Сойер феста" приступили к восстановлению старинного дома в Тобольске

| Фото: группа "Том Сойер Фест - Тобольск" во ВКонтакте | Фото: группа "Том Сойер Фест - Тобольск" во ВКонтакте

К восстановлению старинного дома приступили участники фестиваля "Том Сойер фест" в Тобольске по адресу ул. Челюскинцев, 8. Главная цель неравнодушных к архитектурному наследию горожан — обновить фасад здания. Об этом коррепонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил одна из координаторов фестиваля Елена Фёдорова.

"Сейчас с нами работают пять ребят из отрядов мэра, они приступили к первому этапу — очистке поверхностей", — рассказала она.

Старинную лиственницу очистят вручную и с помощью шлифмашинок, обработают антисептиком и отбеливателем, пропитают раствором перед покраской. Основными цветами станут зеленый и вишневый. График работ на объекте можно уточнить в группе тобольского "Том Сойер феста" во ВКонтакте.

У деревянного одноэтажного здания, расположенного в нагорной части Тобольска, интересная судьба. Хозяин дома — знакомый многим тоболякам доктор Николай Николаевич Худяков. Он полностью перестроил и уменьшил в площади двухэтажный дом, построенный до революции, в котором проживала семья городского писаря. Бревна использовал прежние, они были в хорошем состоянии.

Поучаствовать в работах приглашают всех желающих. Чтобы внести вклад в восстановление дома, не нужно обладать какими-то специальными навыками, всему научат в процессе.

Сейчас кураторы фестиваля ищут жестянщика, который мог бы отремонтировать стоки, и мастера, который бы изготовил деревянную резьбу для ворот. Также в планах у "Том Сойера" — поменять штакетник вокруг палисадника. Стать спонсорами фестиваля предлагают местным предпринимателям и предприятиям.

Влада Нерадовская