Молодых тюменцев задержали за сбыт наркотиков
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Несовершеннолетний тюменец и его приятель задержаны за покушение на сбыт наркотических средств, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, обвиняемые приобрели для сбыта около 2 гр наркотического средства. В городских парках приятели оборудовали не менее 20 тайников, но их задержали сотрудники полиции.
Ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.