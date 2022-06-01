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Молодых тюменцев задержали за сбыт наркотиков

Происшествия, 13:56 21 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несовершеннолетний тюменец и его приятель задержаны за покушение на сбыт наркотических средств, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемые приобрели для сбыта около 2 гр наркотического средства. В городских парках приятели оборудовали не менее 20 тайников, но их задержали сотрудники полиции.

Ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

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# наркотики , уголовное дело

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