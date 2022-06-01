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Жителей Тюменской области 21 июня предупредили о сильных ливнях с грозами и градом

Общество, 14:30 21 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, крупный град, порывы ветра до 25 м/с в Тюменской области прогнозируют синоптики Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

МЧС России выдало предупреждение для четырех регионов Дальневосточного и Уральского федеральных округов из-за непогоды.

"21 июня 2022 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта: в Дальневосточном федеральном округе на территории Забайкальского края (очень сильные дожди, сильные ливни) и Амурской области (очень сильные дожди, сильные ливни, грозы); в Уральском федеральном округе на территории Свердловской и Тюменской областей (сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, крупный град, порывы ветра до 25 м/с)", - отмечается в сообщении.

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# МЧС , погода

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