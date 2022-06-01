Чемпионат по мотокроссу соберет в Тюмени спортсменов из Тобольска и Ялуторовска

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первый этап открытых летних чемпионата и первенства города по мотоспорту в суперкроссе откроет в Тюмени официальный сезон мотоциклетных гонок. Как сообщает городской департамент по спорту, соревнования пройдут 25 июня на треке спортшколы "Старт XXI век" (мкрн Антипинский, ул. Высотная 1, к. 4).

Торжественное открытие соревнований состоится в 12 часов. На старт заездов выйдут спортсмены от 6 до 45 лет и старше из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Шадринска, а также спортсмены из Омской области.

В программу войдут соревнования в классах "50 см3", "65 см3", "85 см3", "125 см3" в соответствии с классификацией по объему двигателя и мощности мотоциклов, "Открытый" - во всех классах, "Женщины", "Ветераны", а также в очень популярном в молодежной и подростковой среде классе "Питбайк".