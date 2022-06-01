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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

18 жителей Тюменской области заболели клещевым энцефалитом

Общество, 18:21 21 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

16 тыс. 414 обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Тюменской области, сообщает региональный Роспотребнадзор. Из них 3 тыс. 276 – дети до 14 лет. Зарегистрировано 18 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 14 случаев - клещевым боррелиозом.

Случаи присасывания клещей зафиксированы во всех районах области. Наибольшее количество зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Тобольске и Тобольском районе, Ишиме и Ишимском районе и в Заводоуковском городском округе. Все пострадавшие, не привитые против КВЭ, получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, напоминает Роспотребнадзор Тюменской области.

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# клещи , Роспотребнадзор

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