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Евгений Заболотный: историю Тюменской области будут изучать по жизни таких людей, как Юрии Неёлов

Общество, 16:21 21 июня 2022

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Выставка "Река с простым названием жизнь", открывшаяся в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени, рассказывает о жизненном пути Юрия Неёлова. Она начала работу накануне 70-летия первого губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Экспозицию посетил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. По его словам, такие события очень важны для Тюмени, поскольку формируют базу для исторических исследований края.

"Главные документы в источниковедении - свидетельства участников событий, - считает Евгений Заболотный. – Поколения после нас будут изучать историю Ямала, Югры и Тюменской области по таким материалам жизни людей, сделавших огромные шаги для развития и формирования будущего наших территорий".

Отметим, что выставка дополнена экспонатами Тюменского музейно-просветительского объединения, отражающими экономическое развитие Севера в сочетании с культурой края. Выставка "Река с простым названием жизнь" доступна для посещения до 10 августа, побывать на ней можно в часы работы музея — со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов. Вход свободный.

Николай Ступников

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# выставка , гордума , Евгений Заболотный , Юрий Неелов

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