В Ярковском районе ввели в эксплуатацию новый газопровод

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый газопровод ввели в эксплуатацию в п. Молодежный Ярковского района Тюменской области 21 июня. В кратчайшие сроки специалисты построили почти 12 км газовых сетей. Теперь возможность получить голубое топливо появилась у собственников 286 домовладений.

Поздравляя жителей поселка со знаменательным событием, заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин подчеркнул, что появление сетевого газа не только улучшит качество жизни людей, но и повысит инвестиционную привлекательность населенного пункта. Он выразил уверенность, что п. Молодежный станет еще одной точкой роста на карте Ярковского района.

"Наши взаимоотношения с ПАО "Газпром", с "Газпром межрегионгаз Север" носят стратегически выверенный партнерский характер. Мы первыми в стране перешли на новые принципы работы. Благодаря им расходы на газификацию населенных пунктов сокращаются, а количество строящихся объектов увеличивается. Это лучшая в стране практика, которую перенимают другие регионы", - отметил замгубернатора.

Он добавил, что в ближайшие годы по областной программе под газификацию попадут еще 33 населенных пункта Ярковского района. Всего, начиная с 2015 года, в муниципалитете построено 55 км газовых сетей для газификации десяти населенных пунктов.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук призвал жителей активно подавать заявки на догазификацию, чтобы скорее получить безопасное экологичное и доступное топливо.

"Догазификация идет по всей Тюменской области. Ее высокие темпы обеспечат максимальный охват будущих потребителей до наступления сильных сибирских холодов. Власти региона помогают жителям субсидиями при подключении домов к газовым сетям, что ускоряет процесс еще больше, у людей появляется возможность пользоваться газом уже сейчас. Уверен, в тесном взаимодействии с руководством области все задачи по догазификации субъекта будут выполнены", — отметил Сергей Табачук.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров добавил, что вместе с правительством Тюменской области компания и дальше намерена реализовывать программы газификации и мероприятия по догазификации.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В п. Молодежный проживают 450 человек. В основном, это семьи с детьми и пенсионеры. Первыми голубое топливо получила многодетная семья Кашкаровых. Супруги Дмитрий и Оксана построили свой дом на участке, выделенном еще в 2007 году. В 2022 году они подали заявку на догазификацию. Специалисты подключили дом к газу, зарегистрировали собственников в личном кабинете абонента, проверили оборудование и провели инструктаж.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, в настоящее время в Тюменской области уровень газификации составляет 97,1 %. Активно реализуется программа догазификации, по которой газ бесплатно подводится до границ участка. Принято уже около 11,7 тыс. заявок, из них 10,5 тыс. переведены в договоры и находятся в работе.

Провести внутридомовую газификацию жителям региона помогает социальная поддержка в размере 90 тыс. рублей. Воспользоваться ей могут 43 льготные категории граждан, включая одиноко проживающих пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, малоимущие семьи.

Любовь Голышева