Огненную картину торпедный катер "Комсомолец" зажгли в Тюмени в память о героях Великой Отечественной войны

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюмень присоединилась ко всероссийской акции "Огненные картины войны" в ночь с 21 на 22 июня. На Исторической площади контур торпедного катера "Комсомолец" выложили из свечей, которые зажгли в память о солдатах Великой Отечественной войны, в знак уважения к труженикам тыла.

"В самую короткую в году ночь зажгли вместе с тюменцами сотни свечей у Вечного огня. Принял участие в акции "Огненные картины войны". Так мы отдали дань памяти нашим дедам и прадедам", - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Он напомнил, что с начала Великой Отечественной войны прошел 81 год.

"Мы хорошо помним цену, которую заплатил наш народ за то, чтобы жить в мире на своей земле. В Тюмени - городе трудовой доблести - "ковали" оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой", - отметил Александр Моор.

Торпедный катер "Комсомолец" в годы войны выпускал Тюменский судостроительный завод. Всего было произведено и передано фронту 165 торпедных катеров.