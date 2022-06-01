Житель Тобольского района ушел проверять рыболовные сети и утонул в Иртыше

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Обстоятельства гибели жителя Тобольского района устанавливают следователи. Как сообщает СУ СК РФ Тюменской области, тело мужчины 1965 года рождения обнаружено недалеко от берега Иртыша в районе д. Черкашина 21 июня.

На теле погибшего нет признаков насильственной смерти. По словам местных жителей, в последний раз мужчину видели около 14 часов 20 июня, он шел на реку проверять рыболовные сети.

Проводится процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.