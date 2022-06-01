В День памяти и скорби тюменцы возложили цветы к памятнику генерал-лейтенанта Карбышева

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мемориальный митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в сквере им. Карбышева в Тюмени 22 июня.

В День памяти и скорби представители организации "Союз инженерных войск", курсанты ТВВИКУ и юнармейцы почтили минутой молчания память погибших в годы войны и возложили цветы к памятнику генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева.

"Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Мы с вами встретились на мемориале, построенном в память о человеке, который стал примером героизма и мужества. Дмитрий Карбышев с первых дней своей юности решил связать свою судьбу с инженерными войсками, он прославил их не только множеством научных трудов, но и практически выполненными работами. Попав в плен, Дмитрий Михайлович не пал духом, не был сломлен. Он подвергался пыткам, истязаниям, его пытались подкупить, но он выстоял. Своим поведением, отношением он показывал всем узникам концлагеря, как себя должен вести настоящий патриот", — рассказал заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, полковник Михаил Багров.

"Мы помним о тех 27 миллионах человек, которые не вернулись с войны, скорбим по ним. Они завоевали нам свободу и мир. Мы должны прививать любовь молодому поколению ко всему прекрасному, что завоевали нам наши предки. Такие мероприятия необходимы для подрастающего поколения, их патриотического воспитания", — считает председатель Тюменской областной общественной организации "Союз инженерных войск" полковник Александр Ворохобов.

По сведениям Областного поискового центра им. Артура Ольховского, с войны не вернулись 102 тыс. 400 жителей Тюменской области: 73 тыс. 442 человека погибли в бою, пропали без вести 20 тыс. 111 человек, умерли от ран — 8 тыс. 458, погибли в плену — 389.

Советы поисковиков и сотрудников архива по установлению судьбы предка, участвовавшего в Великой Отечественной войне, мы собрали в материале в рамках спецпроекта "Найди своих предков".

Вера Коршунова