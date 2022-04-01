Как установить судьбу участника Великой Отечественной войны: советы поисковиков и сотрудников архива

| Фото: Настя Громик | Фото: Настя Громик

Чтобы иметь представление о нашей общей истории, важно изучать историю собственной семьи. В случае с Великой Отечественной войной бесценны свидетельства и воспоминания вернувшихся с фронта, однако многим нашим предкам рассказать, через что они прошли, не довелось. С войны не вернулись 102 тыс. 400 жителей Тюменской области: 73 тыс. 442 человека погибли в бою, пропали без вести 20 тыс. 111 человек, умерли от ран — 8 тыс. 458, погибли в плену — 389.

Сегодня восстановить боевой путь человека реально по архивным документам, значительная часть которых находится в открытом доступе. Вместе со специалистами Областного поискового центра им. Артура Ольховского и государственного архива Тюменской области разбираемся, какие ресурсы и организации помогут установить судьбу воевавшего предка.

1. Начните с опроса родственников

Если вы только приступаете к изучению боевого пути человека, первый важный шаг — изучение семейного архива и внимательный опрос всех родственников, которые могут что-либо знать.

"Даже какая-то мелочь впоследствии может вывести вас на правильный путь. Это, например, фотографии, письма. На письмах можно посмотреть обратный адрес, если письмо было последним — установить его дату", — рассказывает руководитель общественной приемной "Чтобы помнили", специалист Областного поискового центра им. Артура Ольховского Екатерина Бакина.

2. Изучите электронные базы данных и книги памяти

Следующее, что может сделать каждый, поискать информацию о человеке в базах данных, созданных при поддержке минобороны РФ, где размещены электронные копии документов, касающихся периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Это сайты "Подвиг народа", "Память народа" и ОБД "Мемориал". С помощью этих ресурсов можно найти информацию о погибших или пропавших без вести, определить место захоронения участника войны, разыскать сведения о награждениях.

"Если вы сейчас не можете найти какую-либо информацию на этих сайтах, то отчаиваться не нужно, потому что эти данные всё больше и больше рассекречиваются со временем", — говорит Екатерина Бакина.

Сведения о солдатах, чьи останки поисковые отряды нашли на местах сражений Великой Отечественной войны, публикуются на сайте Всероссийского информационно-поискового центра. Случается так, что боец уже найден и захоронен, но поисковики не могут разыскать родственников человека, чтобы об этом сообщить. Однако рассчитывать лишь на работу поисковиков и не вести самостоятельный поиск не стоит.

"За 35 лет работы поисковики нашли около 119 тысяч солдат, и из них установлены имена только 509. Солдаты у нас были очень суеверными. Солдатские медальоны, по которым в случае смерти можно установить личные данные, бойцы либо выкидывали, либо просто не заполняли. Боялись, что если заполнят, не вернутся домой. Поэтому у нас очень много именно неустановленных солдат", — рассказывает Екатерина Бакина.

Еще один источник информации — книги памяти. Книга памяти по нашему региону, созданная в 1994 году, содержит поименный список призванных из Тюменской (ранее — Омской) области солдат.

3. Пишите запросы

Если информации, обнаруженной в электронных базах данных, оказалось недостаточно, чтобы восстановить боевой путь человека, то можно продолжить поиски через обращения и запросы.

"Обратитесь в военкомат по месту призыва человека с просьбой указать судьбу разыскиваемого, номер военной части. Следующее обращение — центральный архив министерства обороны РФ, находящегося в Подольске. Также существует Центр розыска и информации Российского Красного Креста, где можно узнать, был ли человек ранен на войне, или уточнить сведениях о медработниках", — советует Екатерина Бакина.

4. Исследуйте документы регионального архива.

Найти сведения о воевавшем предке можно в документах, находящихся на хранении в региональных архивах. Так, на сайте государственного архива Тюменской области в электронном виде доступна рубрика "Документы периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" (для работы с документами нужно зарегистрироваться на сайте архива).

В рубрике — документы районных военкоматов о призыве граждан на фронт, извещения о погибших, проходные свидетельства на вернувшихся с войны, сведения о награждениях участников войны и выдаче им удостоверений, переписка военкоматов с организациями и учреждениями по розыску пропавших без вести солдат, письма с фронта, документы Тюменского облисполкома и Тюменского горисполкома, из которых можно понять, чем жил наш регион в годы войны. Доступ к документам — бесплатный.

Так, чтобы найти запись о призыве человека на фронт, нужно знать, с какой территории он был призван. В подрубрике "Коллекция документов по истории Великой Отечественной войны" описи сформированы по районам: Абатский, Аромашевский, Армизонский, Байкаловский, Бердюжский, Вагайский и еще 21 муниципальное образование. Найти солдата, забив имя в поиске, не получится, придется изучать рукописные списки целиком.

При работе с архивными документами нужно быть готовым к нескольким обстоятельствам.

Во-первых, работа по переводу документов военного периода в электронный формат сотрудниками госархива Тюменской области продолжается. Многие документы нуждаются в реставрации, поэтому пока в открытом доступе в цифровом виде — порядка тысячи дел. Ознакомиться с неоцифрованными делами, находящимися в удовлетворительном физическом состоянии, можно в читальном зале архива.

Во-вторых, не у всех военкоматов документация сохранилась в полном объеме. Так, в военкомате Аромашевского района в начале 1980-х годов произошел пожар, многие документы были утрачены, поэтому информацию собирали непосредственно у участников Великой Отечественной войны.

В-третьих, если вас интересуют документы послевоенного времени, нужно помнить об ограничении на доступ к делам, со дня создания которых прошло менее 75 лет. На сегодня любой желающий может поработать с делами, созданными не позднее 1946 года. Преодолеть ограничение можно, если доказать родство с человеком, о котором идет речь в документе. Как это сделать, мы уже писали.

"Несмотря на то, что существенная часть документов военкоматов на сегодня передана в состав региональных архивов, обязательно запрашивайте информацию и в военкомате. Например, некоторые документы, касающиеся ветеранов, продолжают храниться в военкоматах", — отмечает начальник отдела использования документов и оказания государственных услуг ГАТО Елена Барышева.

5. Обратитесь за помощью к поисковикам

Установить судьбу предка, участвовавшего в Великой Отечественной войне, помогает общественная приемная "Чтобы помнили", которая работает на базе Областного поискового центра им. Артура Ольховского (ул. Геологоразведчиков, 6а). Приемная собирает заявки от населения на установление судеб погибших и пропавших без вести родственников, уточнению их боевых наград, боевого пути, установлению местонахождения могил. Обратиться в приемную можно офлайн и онлайн — заявки принимают в группе Областного поискового центра ВКонтакте.

Влада Нерадовская