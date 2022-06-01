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Пожилого грибника продолжают искать в лесах под Тюменью

Происшествия, 13:08 22 июня 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

14 человек и четыре единицы техники задействованы в поисках пожилого грибника, потерявшегося в лесу в Исетском районе 19 июня, сообщает МЧС Тюменской области.

Несмотря на сложные погодные условия, работы продолжаются. В настоящее время поиски ведутся между с. Шорохова и дер. Леваши в сторону Тюмени.

78-летнего мужчину ищут полиция, добровольцы и сотрудники МЧС. Напомним, мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся 19 июня 2022 года, с 15 часов он не выходил на связь.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Исетский район , поиск

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