Пожилого грибника продолжают искать в лесах под Тюменью

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

14 человек и четыре единицы техники задействованы в поисках пожилого грибника, потерявшегося в лесу в Исетском районе 19 июня, сообщает МЧС Тюменской области.

Несмотря на сложные погодные условия, работы продолжаются. В настоящее время поиски ведутся между с. Шорохова и дер. Леваши в сторону Тюмени.

78-летнего мужчину ищут полиция, добровольцы и сотрудники МЧС. Напомним, мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся 19 июня 2022 года, с 15 часов он не выходил на связь.