На месте военкомата времен Великой Отечественной войны в Тюмени установили мемориальный щит

| Фото: Тюменское отделение Бессмертного полка России | Фото: Тюменское отделение Бессмертного полка России

Мемориальный щит, посвященный военкомату, из которого в 1941 году уходили на фронт, торжественно открыли в память об участниках Великой Отчесетвенной войны в Тюмени по адресу ул. Республики, 51 22 июня.

В годы войны 1941-1945 гг. здесь располагалось здание тюменского военкомата.

Памятный щит напоминает, что весть о нападении Германии на Советский Союз в Тюмень пришла во второй половине дня воскресенья 22 июня 1941 года. Вечером городские власти собрали митинг на Базарной (ныне Центральной) площади, на котором присутствовали 20 тыс. человек – две трети населения Тюмени.

Из Тюменской области за годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 250 000 человек, не вернулись – 103 693 человека, из них погибли в бою – 74 519, пропали без вести – 20 289, умерли от ран и болезней – 8491, погибли в плену – 394.

Вера Коршунова