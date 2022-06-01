В Тюменской области градпланы для строительства жилья выданы на земельные участки площадью 2,7 тыс. га

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2,7 тыс. га в соответствии с градостроительными планами выделили под строительство многоквартирных домов в Тюменской области. Площадь жилых помещений в действующих разрешениях на строительство составит 18,7 млн кв. м, сообщает пресс-служба Минстроя России.

"Меры поддержки и развития жилищного строительства, принятые правительством РФ, стимулируют застройщиков осуществлять градостроительную проработку новых территорий и увеличивать портфель реализуемых проектов строительства жилья. На протяжении последних лет мы видим стабильный рост новых проектов в большинстве регионов", - сказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

По площади земельных участков, на которых возможно строительство жилья в соответствии с действующими градпланами, лидируют город Москва – 10,2 тыс. га, Республика Дагестан – 4,9 тыс. га, Московская область – 3,1 тыс. га, Тюменская область – 2,7 тыс. га, Краснодарский край – 2,3 тыс. га.

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Наибольший градостроительный потенциал сформирован в Москве – 36,7 млн кв. м, Свердловской области – 28,9 млн кв. м, Тюменской области – 18,7 млн кв. м, Московской области – 13,3 млн кв. м, Новосибирской области – 12,8 млн кв. м.

Отметим, на начало июня текущего года по стране общая площадь земельных участков, на которых возможно строительство многоквартирных домов и на которые выданы градостроительные планы земельных участков, составляет 48 тыс. 24га. На них может быть построено 387,8 млн кв. м. жилья.