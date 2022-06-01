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Александр Моор: каждому региону нужна новая промышленная политика

Губернатор, 16:57 22 июня 2022

Каждому региону нужна новая промышленная политика, вопрос в том, какая именная новая промышленная политика нам нужна.

Об этом заявил глава Тюменской области Александр Моор, открывая работу Губернаторских чтений, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Есть самые разные предположения, несовместимые друг с другом. И возникает ощущение, что у нас в промышленной политике разбираются все. Нужно поступить так, как мы делали на наших Губернаторских чтениях, слушать не скорых на язык дилетантов, а настоящих специалистов, давно и глубоко погруженных в эту проблематику", - отметил Александр Моор.

С докладом на чтениях выступает директор Центра исследований структурной политики Юрий Симачев.

"Мы никогда не ждали и не собираемся ждать у моря погоды, нам нужно решить, что мы, в пределах наших полномочий и возможностей, можем и должны начать делать, здесь и сейчас", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

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# Александр Моор , Губернаторские чтения

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