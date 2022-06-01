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250 тыс. рублей выплатит тюменец за незаконный оборот табачных изделий

Происшествия, 13:17 23 июня 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

50-летнего тюменца осудили за незаконный оборот табачных изделий. У него изъяли более 3 тыс. пачек табачной продукции общей стоимостью более 460 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина приобрел у неизвестного табачную продукцию без акцизных марок и хранил ее для розничной продажи в арендуемом помещении склада в г. Тюмени. Суд назначил подсудимому штраф в размере 250 тыс. рублей в доход государства.

Табачные изделия по решению суда уничтожат. Приговор в законную силу не вступил.

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# акцизные марки , незаконное хранение , прокуратура Тюменской области

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