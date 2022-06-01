Качество воды может меняться из-за работ на внутридомовых сетях, предупредил Росводоканал Тюмень

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Качество воды может временно изменяться во время работ на внутридомовых сетях, предупреждает жителей областного центра "Росводоканал Тюмень". Управляющие компании города готовят жилфонд к работе в зимний период.

"Если вдруг из крана пошла мутная вода, выключите ее и сообщите о проблеме в управляющую компанию. Специалисты организации по вашей заявке должны промыть внутридомовые сети", - пояснил директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Тюменский водоканал проводит масштабную работу, направленную на профилактику вторичного загрязнения воды. С 2018 по 2021 год в областном центре реконструировали более 170 км сетей водоснабжения.