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Силовика, сбившего насмерть двух дорожных рабочих в Тюмени, оставили в СИЗО до 3 ноября

Происшествия, 17:20 23 июня 2022

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

В Ленинском районном суде Тюмени продолжи слушания в отношении бывшего сотрудника регионального управления СК России, насмерть сбившего двух дорожных рабочих на ул. Федюнинского 23 ноября 2021 года.

Напомним, что в момент ДТП водитель был пьян. От травм рабочие скончались на месте. Мужчине грозит тюремный срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность до трех лет.

На заседании 23 июня допросили свидетелей обвинения. Также суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения подсудимому на период судебного разбирательства, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По решению суда подозреваемый будет находиться в СИЗО до 3 ноября. Следующее судебное заседание назначено на 27 июня.

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# ДТП , суд

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