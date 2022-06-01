Асфальтированную автомагистраль протяженностью 1,89 км проложат по ул. Тимофея Кармацкого в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Грунтовую дорогу по ул. Тимофея Кармацкого заменят асфальтированной. Ее протяженность составит 1,89 км, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам заместителя директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексея Васенина, новая дорога по ул. Кармацкого будет магистральной. Её строительство рассчитано на два года. Подрядная организация уже Делают ливневую канализацию, инженерные коммуникации, проводит работы по устройству нижнего слоя основания дорожной одежды. Будут проложены тротуары, велодорожки, обустроено наружное освещение и установлены остановки общественного транспорта.

Будущая автомагистраль будет четырехполосной. Микрорайоны вдоль дороги интенсивно застраиваются. Она свяжет два района и даст возможность горожанам комфортно и безопасно передвигаться как на личном, так и на общественном транспорте. С целью расширения дорожного полотна необходимо снести порядка 190 деревьев, что расположены в границах будущей автомагистрали. Это высокорослые растения и кустарники, которые не подлежат пересадке. Со стороны ул. Алебашевской подрядная организация планирует сдать участок дороги в асфальтобетонном исполнении уже в 2022 году.

В 2023 году дорожники приступят к укладке покрытия на всей протяженности проезжей части и завершат работы по установке дорожных знаков, светофорных объектов и наружного освещения. Строительные работы планируется закончить до конца следующего года.