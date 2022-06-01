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Тюменской молодежи напомнят о профилактике наркомании

Общество, 10:01 25 июня 2022

Областной центр профилактики и реабилитации (архив) | Фото: Областной центр профилактики и реабилитации (архив)

Профилактическое мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков, пройдет в Тюмени 25 июня. Встреча начнется в 13 часов на втором уровне набережной (зона многоуровневой парковки).

Как сообщили корреспонденту "Тюменской лини" в областном центре профилактики и реабилитации, горожан ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и много другое.

Начнется мероприятие с серии мастер-классов по гольфу и тхэквондо от гольф-клуба Перелада и школа тхэквондо SAPSAN. Также своими знаниями и умениями поделятся волонтеры-медики. Интересные мастер-классы проведут казаки Тюмени.

С 15 часов стартует концертная программа. Зрители станут очевидцами сцены задержания преступника, которая будет инсценирована отрядом специального назначения "ГРОМ" Управления по контролю за оборотом наркотиков и центром кинологической службы УМВД России по Тюменской области.

"На сцене выступят творческие коллективы центра современного танца "Парадокс", студии танца "Grotesk style", музыкально-хоровой студии "Золотой камертон", творческой студии "Отражение" тюменского медицинского колледжа. Творческие номера разбавят конкурсы от ведущего и силовой турнир для самых ловких и выносливых. Каждый сможет получить приз от организаторов и спонсоров мероприятия", - рассказали в областном центре профилактики и реабилитации.

Также для жителей и гостей города организуют информационный пункт, где можно будет получить консультацию психолога, нарколога, представителя правоохранительных органов в вопросах противодействия распространению наркомании. Волонтеры профилактики проведут викторину на знания в области медицинских и социально-правовых последствий для человека.

Любовь Голышева

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# молодежь , Областной центр профилактики и реабилитации , профилактика наркомании

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