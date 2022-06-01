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На смену теплу в Тюмень вновь придет похолодание

Общество, 10:46 24 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Похолодание ожидается в Тюмени в ближайшие выходные. По данным метеоцентра Фобос, причиной его станет северо-атлантический циклон, который придет в регион с запада. Если в субботу температура еще будет соответствовать климатической норме, то уже в воскресенье небо затянут облака и станет холоднее.

25 июня в течение суток на фоне пониженного давления ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, ночью похолодает до плюс 9. Скорость западного ветра достигнет 5 метров в секунду.

26 июня станет заметно холоднее. Днем максимальная температура воздуха составит плюс 12 градусов, ночью – плюс 9. В течение суток на фоне пониженного атмосферного давления ожидается переменная облачность и умеренный северо-западный ветер.

В начало следующей недели погода не изменится. 27 и 28 июня температура воздуха составит от 10 до 16 градусов, в отдельные часы возможны кратковременные дожди.

Любовь Голышева

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