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Пассажирский вагон N13 вспыхнул на перегоне под Ноябрьском

Происшествия, 09:51 24 июня 2022

Вагон N 13 пассажирского поезда 379 сообщением Новый Уренгой - Оренбург загорелся на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги в 4 часа 10 минут 24 июня. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В вагоне находились 19 человек, жертв и пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. Предварительная причина возгорания - поджог.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

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# поджог , транспортная прокуратура

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