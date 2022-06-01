Пассажирский вагон N13 вспыхнул на перегоне под Ноябрьском

Вагон N 13 пассажирского поезда 379 сообщением Новый Уренгой - Оренбург загорелся на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги в 4 часа 10 минут 24 июня. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В вагоне находились 19 человек, жертв и пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. Предварительная причина возгорания - поджог.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.