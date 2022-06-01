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Студентка ТюмГМУ вошла в состав экспертного совета по здравоохранению молодежного парламента

Общество, 11:36 25 июня 2022

группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте

В состав экспертного совета по здравоохранению молодежного парламента при Государственной думе вошла студентка ТюмГМУ, экс-председатель Студсовета Тюменской области Дания Апасова. Девушка приняла участие в первом заседании экспертного совета в Москве.

"Я очень рада, что мне выпала возможность войти в первый экспертный совет по здравоохранению молодежного парламента, впереди интересный путь и знакомство с основами законотворческих инициатив, реализация крупных региональных и всероссийских проектов в системе здравоохранения. Отдельная благодарность действующим врачам, с которыми удалось пообщаться и обсудить свои инициативы", — рассказала Дания Апасова.

Экспертный совет участвует в разработке законодательных инициатив, крупных проектов в сфере медицины в Государственную думу, региональные органы власти и министерство здравоохранения РФ.

На первой встрече эксперты обсудили инициативы по развитию медицинского образования, студенческой науки и добровольчества, карьерного роста, юридической поддержки медицинских работников, пишет "Мегатюмень".





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# Госдума , медики

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