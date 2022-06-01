В День молодежи тюменцам расскажут, как реализовать себя через работу в сообществе

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Фестиваль "Лови волну" пройдет на площадке у "Конторы пароходства" в Тюмени (ул. 25 Октября, 23А, стр.1) 26 июня в 16 часов. В День молодежи тюменцам расскажут, как присоединиться к деятельности местных сообществ.

Свои площадки представит центр развития детских общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости дворца "Пионер". Добровольческие игры проведут волонтеры координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области, специалисты досуговой занятости расскажут о школе подготовки помощников вожатых, инклюзивный клуб "Горизонт" проведет игры для людей с особенностями здоровья.

Для участников фестиваля "Лови волну" подготовили мастер-классы и интерактивы представители МТЦ "Космос", мультицентра "Контора пароходства", мультицентра "Моя территория" и других молодежных сообществ региона.