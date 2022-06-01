Новый вид анестезии освоили врачи ОКБ № 2

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый вид ингаляционной анестезии начали применять врачи анестезиологи-реаниматологи Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. Теперь они могут пробуждать пациента мгновенно во время операций.

Как поясняют специалисты, это требуется, чтобы в процессе вмешательства можно было проверить корректность работы участков мозга. Пациент по просьбе медиков старается шевелить пальцами, говорить, кивать, в случае нарушений функций врачи оперативно корректируют лечение.

Теперь послеоперационный период не требует длительного наблюдения пациентов в палатах реанимации и интенсивной терапии больницы, они могут быстрее восстанавливаться и выписываться домой, сообщает пресс-служба медучреждения.