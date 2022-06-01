Студенты-косплееры привлекли внимание тюменцев на фестивале "Лови волну"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выступление 12 участников Students cosplay fest заинтересовало гостей приуроченного ко Дню молодежи фестиваля "Лови волну", который проходит на набережной в Тюмени 26 июня.

Students cosplay fest стал ярким событием фестиваля, на котором молодежные сообщества Тюмени рассказывали о себе. Участники, примерившие на себя образы персонажей любимых анимационных фильмов, кино и игр, готовились к выходу на сцену на протяжении месяца.

До шоу состоялось два мастер-класса, на которых участники получали базовые навыки создания костюмов, прохождения в своем образе. "Проект – большая работа моей команды. Мы очень старались. Сдавали сессии, готовили мастер-классы", – рассказал один из организаторов SCF Роман Илларионов.

Студентка ТюмГУ Анастасия Трефилова уже опытный косплеер. Она занимается этим около четырех лет. Ее выход на сцену был эффектен: девушка не просто демонстрировала костюм, но и орудовала двумя мечами, которые также для образа создала сама. Для шоу она выбрала персонажа аниме "Атака титанов" Ханджи Зоэ.

"К своему выступлению я готовила дефиле с элементами боевой хореографии. Этот костюм создавала не очень долго, у меня есть образ, на который ушло больше года. Мне давно нравится аниме. Еще я занимаюсь фехтованием. Мне нравится совмещать разные виды деятельности", – сказала Анастасия Трефилова.

На фестивале "Лови волну" зрители могли проголосовать за лучшего участника.

Отметим, фестиваль ко Дню молодежи продлится на набережной до 22 часов. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова