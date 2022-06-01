Штаб-квартира для женщин в кризисных ситуациях работает в Тюмени

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Помощь женщинам с детьми, оказавшимся в безвыходной ситуации, оказывают в Тюмени в "Территории женщин". Штаб-квартира для матерей является убежищем и местом восстановления психологического здоровья, юридических прав и ресоциализации в период кризиса.

"Мы помогаем матерям от 17 до 35 лет из Тюменской области, которые попали в безвыходную ситуацию: потеряли крышу над головой при выселении со съемной квартиры за неуплату или из-за пожара, либо они спасают себя и детей от домашнего насилия, потеряли заработок и бедствуют. За помощью к нам могут обратиться и женщины без детей", — рассказал ИА "Тюменская линия" автор проекта Рустам Курманов.

В штаб-квартире есть всё необходимое для проживания, там обустроены зоны для обучения и общения. В среднем пребывание одной семьи в "Территории женщин" составляет три недели, одновременно там могут находиться четыре семьи. Проживающим предлагается горячее питание.

По словам Рустама Курманова, обратиться в "Территорию женщин" могут женщины и без жилищных проблем, например, только за помощью к юристу или за курсом - им готовы помочь с восстановлением документов, оформлением льгот и пособий, проконсультировать по бракоразводному процессу, оказать психологическую помощь — индивидуально и в группе поддержки.

Также в штаб-квартире готовы обучить профессиям, которые можно быстро освоить: домашний кондитер, парикмахер, фотограф и другие. Помогут женщинам и в трудоустройстве — составить резюме, подготовиться к собеседованию, сопроводят во время испытательного срока.

Своей историей поделилась Наталья, которая страдала от побоев мужа несколько лет: "Были издевательства, оскорбления, унижения со стороны мужа. Неоднократно сбегала от него вместе со своей дочерью, от всего этого ужаса, но он находил нас снова и возвращал домой. Каждый раз после такого возвращения он вел себя прилично, и мне начинало казаться, что он стал нормальным человеком, пришел в себя. И у меня теплилась надежда, что у нас снова все будет хорошо. Но затем он снова меня бил, снова издевательства, оскорбления, унижения. И так всё по кругу. Но я уже не выдержала, решила закончить это всё и развестись. Но муж не одобрил мое решение, опять избил. "Территория женщин" приютила меня. И честно говоря я даже не задумывалась о том, насколько я в плохом состоянии нахожусь, не задумывалась, как это все влияет на мою дочь".

Сейчас Наталья обучается новой профессии, ведет блог, рассказывает о своей жизненной ситуации и делится тем, как начинать жизнь заново. "Я бы хотела обнять, поддержать каждую женщину, которой пришлось столкнуться с такими трудностями, такими издевательствами. Я это на себе испытала и знаю, как это тяжело, знаю, как хочется поверить, что всё может наладиться. Я поняла, что проблему нужно признавать, а не игнорировать ее. Хочу посоветовать, чтобы женщины верили в себя, свои силы и в то, что всегда есть те, кто готов поддержать, помочь", — поделилась Наталья.

В "Территории женщин" заботятся о безопасности семей, которые там находятся, особенно если женщина скрывается от домашнего тирана, склонного к преследованию.

"У нас есть договоренности о сотрудничестве с Росгвардией. Если что-то случится в квартире, то по утвержденному алгоритму выедет группа немедленного реагирования. Сотрудники Росгвардии вооружены огнестрельным оружием и имеют право на задержание до выяснения обстоятельств. Также квартира оборудована экстренной кнопкой вызова, работает система видеонаблюдения", — рассказал Рустам Курманов.

Еще одна история — Елены, которая не решалась на развод из-за психологического давления и угроз со стороны супруга:

"Мне 33 года, сейчас я в разводе. У меня двое детей: дочери - десять лет, сыну — шесть. У меня давно были мысли о разводе. Бывший муж — непростой человек. Замкнутый и жестокий. Нам с детьми с ним было очень тяжело. Мы могли неделями не общаться, практически не разговаривать. Потом он срывался — скандалы, крики, замахивался пару раз. И всё это на глазах у детей. При этом развода он не хотел. Каждый раз, когда я заводила речь о разводе, он угрожал, что оставит меня ни с чем и отберет детей. Меня это сильно пугало, а как себя защитить, я не знала. Однажды я наткнулась в интернете на проект "Территория женщин", прочитала, что там бесплатно может помочь юрист. Втайне от мужа я обратилась туда, мы начали готовить документы. В какой-то момент муж это узнал, снова начал угрожать, половину квартиры разнес. Но я уже не готова была отступать. Мы с детьми собрались и воспользовались возможностью пожить в "Территории женщин". Мне помогли добиться прав на детей и части имущества, свою долю квартиры я уже продала, на эти деньги взяла жилье поменьше, но нам хватает. В "Территории женщин" помогли с обучением на визажиста, сейчас я уже зарабатываю".

Еще один этап проекта — поддержка женщин после выхода из "Территории", в случае повторного обращения женщину продолжит вести куратор.

Проект "Территория женщин" получил финансовую поддержку на первом конкурсе фонда президентских грантов 2022 года в размере 1 млн 931 тыс. рублей, а также грант в размере 900 тыс. рублей на конкурсе Росмолодежи.

В ближайшие два года получить помощь смогут не менее 300 женщин.

Обратиться в "Территорию женщин" можно через группу ВКонтакте либо по телефону: 8-908-86-98-505.

Влада Нерадовская