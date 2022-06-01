Владимир Якушев: Каждый случай задержки заработной платы необходимо держать на строгом контроле

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Любые задержки заработной платы требуют мгновенной реакции. На этом заострил внимание полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

В условиях санкций предприятия, по его словам, перестраивают работу: оптимизируют штатную численность работающих, переводят сотрудников на режим неполного рабочего дня и простоя, оформляют отпуска без сохранения заработной платы.

"Пока ситуации не носят массового характера, однако каждый такой случай необходимо держать на строгом контроле, - подчеркнул он. - Особое внимание должно быть уделено соблюдению работодателями трудовых прав сотрудников. Задержки заработной платы, особенно, умышленные, когда у предприятия есть деньги на счетах, но работодатель по какой-то причине не выплачивает зарплату, требуют мгновенной реакции и предметного анализа".

За июнь в регионах УрФО, число работников, предполагаемых к увольнению снизилось, сообщает пресс-служба полпредства. На 26 июня их количество составило 6 тыс. 970 человек, что на 52 человека меньше, чем было в начале месяца. В отпусках без сохранения заработной платы находятся 835 человек (это также меньше, чем было в начале июня). В режиме неполного рабочего дня/недели трудятся 6 тыс. 363 человека (меньше, чем было на 1 июня). Численность работников, находящихся в простое, за первый летний месяц несколько выросла и составила 3 тыс. 625 человек (на 184 человека больше по отношению к началу месяца).