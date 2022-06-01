"Ашан" за перелом руки заплатит тюменской пенсионерке 150 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

150 тыс. рублей заплатит гипермаркет "Ашан" пожилой тюменке за падение и перелом руки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, в декабре 2021 года 66-летняя пенсионерка приехала в гипермаркет за покупками. В магазине она зацепилась ногой о лежавшие внахлест резиновые коврики.

Пострадавшую доставили в больницу, у пенсионерки диагностирован перелом руки и другие травмы. Женщина получила тяжкий вред здоровью.