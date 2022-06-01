У жителя Тобольска изъяли более 6,5 тысяч литров контрафактного алкоголя

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и регионального управления МВД пресекли деятельность выходца из Закавказья, подозреваемого в приобретении и хранении более 6,5 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, мужчина производил контрафактный алкоголь для его дальнейшего сбыта населению Тобольска и Тобольского района.

По данному факту УМВД России по Тюменской области возбудило 2 уголовных дела по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и п "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится сбор доказательственной базы. За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом.

Специалисты ГБУЗ ТО "Областного наркологического диспансера" отмечают, что некачественный алкоголь и ядовитые жидкости – это отдельная проблема. Несмотря на то, что смертность от алкогольного отравления в России, в том числе в Тюменской области, медленно снижается, расслабляться нельзя. "Если человек, употребляя суррогат, получил не смертельную дозу, то это не значит, что он не навредил себе. Злоупотребление алкоголем приводит к таким патологиям, как алкогольные гепатиты и циррозы, панкреонекрозы, болезни системы кровообращения", - предупреждают эксперты.

Напомним, в январе 2022 года в результате употребления контрафакта в Тюмени погибли девять человек.

О торговле контрафактным алкоголем жители могут сообщать на телефон доверия регионального управления ФСБ России по Тюменской области: 8(3452) 46-89-45.