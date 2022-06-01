"РН-Уватнефтегаз" реализует программу по сохранению популяции северного лесного оленя

| Фото: «РН-Уватнефтегаз» | Фото: «РН-Уватнефтегаз»

Компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтегазодобывающий комплекс "Роснефти", приступила к реализации программы по изучению и сохранению популяции северного оленя. Проект имеет ключевое значение для поддержания биоразнообразия региона и позволит изучить лесной подвид животного, находящегося под угрозой исчезновения и занесенного в Красную книгу Тюменской области.

Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и одним из ключевых принципов деятельности "Роснефти". Компания уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, подтверждая приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития. "Роснефть" в рамках своей Стратегии реализует целый ряд программ по изучению и сохранению флоры и фауны в регионах своего присутствия. С 2014 года были выполнены более 20 проектов, среди которых исследования редких животных, птиц и рыб, а также сохранение национальной культуры коренных малочисленных народов.

Программа "РН-Уватнефтегаза" по изучению популяции северного лесного оленя стартовала с полевых исследований на территории Уватского района (в том числе в пределах Усть-Тегусского лицензионного участка "РН-Уватнефтегаза"). Аэровизуальный учет популяции проводился с помощью беспилотных летальных аппаратов сотрудниками Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук.

По итогам комплекса полевых работ будут определены места и условия обитания лесного северного оленя в Уватском районе Тюменской области.

Реализация программы позволит изучить пути миграции лесного северного оленя и определить численность его популяции, а также привлечь внимание общественности к вопросам биологического разнообразия на территории Тюменской области и разработать меры по сохранению популяции краснокнижного животного. Полученные научные данные будут использованы в том числе при планировании разработки месторождений Уватского проекта.

Отметим, в 2022 году при поддержке "РН-Уватнефтегаза" издана первая в Тюменской области книга о 102 особо охраняемых природных территориях, составляющих экологическую основу региона.