Региональные отделения Ассамблеи народов России могут быть созданы во всех регионах страны

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область уже давно включилась в общероссийский тренд по развитию региональной инфраструктуры по сохранению этнокультурного разнообразия народов нашей страны. Так отреагировал на предложение о создании до конца 2022 года региональных отделений Ассамблеи народов России во всех регионах страны недавно избранный председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

Напомним, что на семинаре-совещании о реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, которое проходило в Иркутске, заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов отметил, что Дома дружбы народов должны быть созданы во всех российских регионах и эти учреждения необходимо объединить в общую сеть.

"Это очень важное решение, - подчеркнул Ибраев. - У нас активно работает Координационный совет национальных объединений Тюменской области, который в 2020 году вошел в состав Ассамблеи. И эта работа продолжается. Мы положительно воспринимаем появление новых площадок для ведения конструктивного межнационального диалога. Новая организация станет дополнительным механизмом выстраивания партнерства и сотрудничества институтов гражданского общества и власти в сфере межнациональных отношений, что в итоге – усилит консолидацию народов многонациональной России".

Вопрос о развитии Домов дружбы уже поднимался в 2019 году. "На федеральном уровне за этот период по поручению президента создан Дом народов России. Вместе с тем обращаю внимание на необходимость систематизировать эту деятельность по всей стране, создавать такую инфраструктуру там, где ее нет, и объединить такие учреждения в единую сеть", - сказал Магомедов.

Он отметил, что одной из задач государственной национальной политики является сохранение этнокультурного многообразия России, а предметом особой заботы государства являются коренные малочисленные народы, поддержка которых особенно актуальна в связи с освоением арктической зоны.