Сергей Шойгу вручил звезду Героя России жителю Тюменской области Рустаму Сайфуллину

| Фото: пресс-служба ЦВО | Фото: пресс-служба ЦВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии полковнику Рустаму Сайфуллину.

Торжественная церемония прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве 29 июня, пишет РИА Новости.

Еще одну звезду Героя России глава Минобороны РФ вручил командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Кроме того, он наградил военнослужащих, которые ранее были удостоены ордена Мужества, медалей "За отвагу", Жукова и Суворова.

Как отметил ранее в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, не жалея себя Рустам Сайфуллин сражался за безопасность, свободу России, за освобождение Донбасса и Украины от неонацизма.