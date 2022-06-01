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Сергей Шойгу вручил звезду Героя России жителю Тюменской области Рустаму Сайфуллину

Общество, 15:32 29 июня 2022

пресс-служба ЦВО | Фото: пресс-служба ЦВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии полковнику Рустаму Сайфуллину.

Торжественная церемония прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве 29 июня, пишет РИА Новости.

Еще одну звезду Героя России глава Минобороны РФ вручил командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Кроме того, он наградил военнослужащих, которые ранее были удостоены ордена Мужества, медалей "За отвагу", Жукова и Суворова.

Как отметил ранее в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, не жалея себя Рустам Сайфуллин сражался за безопасность, свободу России, за освобождение Донбасса и Украины от неонацизма.

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# Герой России , государственная награда , Сергей Шойгу

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