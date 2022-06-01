  • 30 июня 202230.06.2022четверг
  • USD51,1580
    EUR53,8580
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пожилая тюменка едва не погибла из-за растопки бани жидкостью для розжига

Происшествия, 19:00 29 июня 2022

www.72.mchs.gov.ru | Фото: www.72.mchs.gov.ru

Пожилая тюменка едва не погибла из-за растопки бани жидкостью для розжига. Жидкость попала на ноги пострадавшей и загорелась. Первую помощь женщине оказали, прибывшие на место происшествия сотрудники 13-й пожарно-спасательной части. Инцидент случился накануне в частном доме на ул. Самарцева в Тюмени, сообщили в управлении МЧС по Тюменской области 29 июня.

Пожарные установили, что домовладелица пыталась растопить печь с использованием легковоспламеняющейся жидкости, однако расплескала ее себе на ноги. Когда вспыхнул огонь, пострадавшая в панике начала сбивать пламя с одежды, при этом горючее из открытой бутылки разлилось по бане и вокруг нее.

По словам начальник пожарного караула Андрея Колесникова, который вместе с коллегами первым оказался на месте пожара, очагов возгорания оказалось несколько. Огонь был потушен, женщине оказана первая помощь. В последствии ее госпитализировала прибывшая бригада скорой помощи.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что при использовании печного отопления запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Как и топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожарная безопасность , управление МЧС по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 29.06.2022Пожилая тюменка едва не погибла из-за растопки бани жидкостью для розжига
16:18 29.06.2022В Тюмени трое детей попали под колеса машин
16:07 29.06.2022Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
15:23 29.06.2022Пьяный селянин набросился на чужой автомобиль с топором