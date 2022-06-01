Защиту прав предпринимателей обсудили глава Тюменской области и заместитель генерального прокурора

| Фото: t.me/prokuraturatmo | Фото: t.me/prokuraturatmo

Вопросы защиты прав предпринимателей обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В рамках рабочей поездки в Тюменскую область Сергей Зайцев провел личный прием граждан и предпринимателей. По всем обращениям незамедлительно организованы прокурорские проверки, их ход и результаты поставлены на контроль", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках рабочей поездки заместитель генерального прокурора России провел заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей в Уральском федеральном округе. Сергей Зайцев потребовал принять дополнительные меры по обеспечению и защите прав предпринимателей, снижению административной нагрузки на бизнес.