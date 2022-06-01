Попрощаться с Сергеем Корепановым пришли тысячи жителей Тюменской области

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

На церемонии прощания с председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым в зале Тюменской филармонии в Тюмени собрались тысячи земляков, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Известие о смерти Сергея Евгеньевича прозвучало, как гром среди ясного неба. Буквально несколько дней назад, мы виделись, он был бодрым и веселым. Что очень важно для меня – общение с Сергеем Евгеньевичем Корепановым было как сын слушает отца очень мудрого, душевного человека. Его профессиональный жизненный опыт - бесценен для всех. Почти четверть века он руководил Тюменской областной думой. Работал с разными главами регионов, но что очень важно – это была одна большая команда. Он по-настоящему любил людей", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отдать дань уважения политику пришли представители власти, коллеги, друзья.