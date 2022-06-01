В Тюмени у лесополосы задержали наркоторговцев

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемых в распространении синтетических наркотиков задержали полицейские в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области.

На ул. Малышева сотрудники полиции остановили выезжавший из лесополосы автомобиль Mazda, в котором находились девушка и молодой человек 1995 года рождения. В присутствии понятых из сумки и кармана верхней одежды девушки изъяли 90 свертков с порошком белого цвета.

Тюменка призналась, что через Интернет оплатила партию синтетического наркотика и забрала ее в лесополосе у пос. Тарманы. Запрещенное вещество злоумышленница планировала распространить в пригороде областного центра.

Экспертиза установила, что в свертках находились метилэфедрон и метилметкатинон, общим весом около 45 гр. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.