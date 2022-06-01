В Тобольске ещё 163 уличные камеры подключили к региональной системе безопасности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

163 видеокамеры установили в Тобольске на 98 уличных объектах в первом полугодии. Все они подключены к региональной системе "Безопасный город". Работы по монтажу провели специалисты Ростелекома.

Об этом рассказал директор центра ПАО "Ростелеком" в Тобольске Ленар Курманов в ходе пресс-тура 30 июня.

"Под наблюдение взяты въезды и выезды с дворовых территорий и городские спорткомплексы. Фиксация с камер ведётся круглые сутки. Это позволяет в режиме реального времени следить за обстановкой в городе и оперативно реагировать на правонарушения", - сказал он.

Все камеры объединены в единую систему фиксации. Изображение передаётся в центр обработки данных в правительство Тюменской области. Всего 496 камер установлено в Тобольске за три года. Они транслируют изображение всех туристических маршрутов, с Тобольского Кремля, с парков, скверов. Камеры подключены к региональной системе "Безопасный город".

"Сотрудники полиции и ЕДДС могут в режиме реального времени следить за обстановкой на улицах и оперативно реагировать на внештатные ситуации. Монтаж камер ведётся за счёт средств компании. Возможности применения интеллектуального видеонаблюдения не ограничиваются только городским пространством",- отметил представитель Ростелекома.

Умные камеры устанавливают по заявкам коммунальных предприятий и служб, которые занимаются профилактикой и борьбой с лесными пожарами. Ростелеком готов работать в любом муниципалитете региона, у компании имеются возможности подстроить продукт под задачи.

Добавим, что монтируют камеры с учётом особенностей территории, наполнения и колорита. Как это сделано по периметру Тобольского кремля.

Анжела Лебедева