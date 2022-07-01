Более 100 подростков со всей России прошли в ТюмГМУ летнюю медико-фармацевтическую школу

| Фото: пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Более сотни школьников из разных городов России приняли участие в первой открытой летней медико-фармацевтической школе Тюменского медуниверситета. В течение шести дней ученики 8–10 классов посещали лекции и практические занятия по фармации, анатомии, химии, микробиологии.

"География участников — от Калининграда до Дальнего востока, от Салехарда до Черного моря. Помимо преподавателей ТюмГМУ лекции прочли приглашенные эксперты из ведущих российских вузов", — сообщили в пресс-службе медуниверситета.

Преподаватели Московского физико-технического института Евгений Куликов и Георгий Носов рассказали ребятам о ключевых биохимических циклах и о биологии клетки. На итоговом брифинге ученики презентовали авторские проекты, связанные с биологией или химией.

Участникам летней медико-фармацевтической школы вручили призы за победы в конкурсах. Часть ребят получили сертификаты на участие в следующей летней школе, второй модуль стартует в конце июля.