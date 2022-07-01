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Заместитель генпрокурора РФ провел личный прием граждан в Тобольске

Общество, 17:10 01 июля 2022

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

С вопросами переселения из аварийного жилья, предоставления пособий на детей, выплаты заработной платы, жилищно-коммунального обслуживания многоквартирных домов, исполнения судебных решений пришли на личный прием жители Тобольска к заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву 30 июня.

Встреча прошла в рамках его рабочего визита Тюменскую область.

Предпринимательское сообщество обратилось с проблемами защиты и создания благоприятных условий для развития бизнеса, получения мер господдержки, обжалованием неправомерного запрета на совершение регистрационных действий и арест недвижимого имущества.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, по всем обращениям организованы прокурорские проверки, их ход и результаты поставлены на контроль.

В рамках рабочего визита в Тобольск Сергей Зайцев также посетил производственную площадку ООО "ЗапСибНефтехим" и принял участие в оперативном совещание по вопросам соблюдения трудовых прав работников предприятия и исполнения законодательства об охране труда и окружающей среды.

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# Генпрокуратура , Тобольск

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