Заместитель генпрокурора РФ провел личный прием граждан в Тобольске

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

С вопросами переселения из аварийного жилья, предоставления пособий на детей, выплаты заработной платы, жилищно-коммунального обслуживания многоквартирных домов, исполнения судебных решений пришли на личный прием жители Тобольска к заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву 30 июня.

Встреча прошла в рамках его рабочего визита Тюменскую область.

Предпринимательское сообщество обратилось с проблемами защиты и создания благоприятных условий для развития бизнеса, получения мер господдержки, обжалованием неправомерного запрета на совершение регистрационных действий и арест недвижимого имущества.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, по всем обращениям организованы прокурорские проверки, их ход и результаты поставлены на контроль.

В рамках рабочего визита в Тобольск Сергей Зайцев также посетил производственную площадку ООО "ЗапСибНефтехим" и принял участие в оперативном совещание по вопросам соблюдения трудовых прав работников предприятия и исполнения законодательства об охране труда и окружающей среды.