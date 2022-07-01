В Абатском районе пройдут соревнования по русской рыбалке

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Cоревнования по русской рыбалке пройдут на оз. Хомутина в Абатском районе 2 июля. Они станут частью XIX Спартакиады "Мы за здоровый образ жизни" среди коллективов физической культуры организаций и учреждений.

В ловле рыбы будут состязаться 6 команд из сельских поселений муниципалитета, в каждой по три любителя-рыболова старше 18 лет. Они будут рыбачить на маховую, поплавочную удочку, оснащенную одним крючком. Результаты команд определят по наибольшему весу пойманной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Предусмотрено и три номинации: первая пойманная рыба, самая большая пойманная рыба и самая маленькая пойманная рыба.

"Я сам дважды выступал за команду Абатского и могу сказать, что озеро Хомутина очень хитрое: сегодня клюет, а завтра нет. К нам вновь приедут не только опытные рыбаки. Мы пригласили и любителей, которые смогут порыбачить в свое удовольствие вне соревновательной программы", - прокомментировал главный судья, старший инструктор-методист ДЮСШ "Импульс" Абатского района Николай Мальцев.