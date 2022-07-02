Новую поликлинику в селе Каскара Тюменского района сдадут к концу 2022 года

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новую поликлинику в селе Каскара Тюменского района сдадут к концу 2022 года. В ней смогут получить медицинскую помощь более 22 тыс. жителей района из 12 населенных пунктов, расположенных по Тобольскому тракту. В здании, площадью 1 тыс. 375 квадратных метров расположатся взрослое и детское отделения. В одну смену здесь готовы будут принять более 300 пациентов, сообщили в областной больнице № 19.

"Мощная диагностическая база поможет пациентам получать качественные и оперативные медицинские услуги недалеко от места жительства", - отметил при посещении строительной площадки нового филиала главный врач ОБ № 19 Мигран Мартиросян.

В отделениях обустроят кабинеты участковых терапевтов и педиатров, доврачебного приема, прививочные и процедурные. Кроме того, в новом корпусе будет принимать пациентов и врачи узких специализаций - хирург, невролог, онколог, эндокринолог. Предусмотрены и отделения медицинской профилактики и раннего выявления заболеваний, функциональной и ультразвуковой диагностики. Пациенты смогут пролечиться в дневном стационаре и пройти рентгенологическое, флюорографическое и маммографическое обследования. пройти

Отметим, что строительство поликлиники ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение", по программе модернизации первичного звена медицины, средства выделены из бюджета Тюменской области.