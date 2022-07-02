На озере Андреевском очистят берег и проведут фестиваль красок холи 2 июля

| Фото: организаторов проекта "Чистый берег" | Фото: организаторов проекта "Чистый берег"

На озере Андреевском очистят берег и проведут фестиваль красок холи 2 июля. Мероприятия стартуют в 12 часов. Добраться до места субботника и обратно горожане могут на личном транспорте или воспользовавшись трансфером. Автобус отправляется в 11 час. от Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) и в 17 час. от оз. Андреевское, об этом сообщают организаторы проекта "Чистый берег".

"Помимо уборки, для горожан проведут фестиваль красок, развлекательную программу для детей и розыгрыш призов и подарков среди участников эко-квеста. Также будет работать полевая кухня", - говорится в сообщении.

Важно, что собранный мусор вывезут на специальный полигон. А лампы, батареи, автомобильные покрышки сдадут на утилизацию в муниципальную компанию.

Тем, кто хочет участвовать в субботнике, рекомендуют надеть удобную одежду и взять с собой спрей от насекомых. Команда организаторов предоставит перчатки и инвентарь.

Остались вопросы? Звоните: +7-919-936-84-76 Дмитрий Хандюков; +7-922-009-99-90 Евгений Парфенов.