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На озере Андреевском очистят берег и проведут фестиваль красок холи 2 июля

Общество, 09:16 02 июля 2022

организаторов проекта "Чистый берег" | Фото: организаторов проекта "Чистый берег"

На озере Андреевском очистят берег и проведут фестиваль красок холи 2 июля. Мероприятия стартуют в 12 часов. Добраться до места субботника и обратно горожане могут на личном транспорте или воспользовавшись трансфером. Автобус отправляется в 11 час. от Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) и в 17 час. от оз. Андреевское, об этом сообщают организаторы проекта "Чистый берег".

"Помимо уборки, для горожан проведут фестиваль красок, развлекательную программу для детей и розыгрыш призов и подарков среди участников эко-квеста. Также будет работать полевая кухня", - говорится в сообщении.

Важно, что собранный мусор вывезут на специальный полигон. А лампы, батареи, автомобильные покрышки сдадут на утилизацию в муниципальную компанию.

Тем, кто хочет участвовать в субботнике, рекомендуют надеть удобную одежду и взять с собой спрей от насекомых. Команда организаторов предоставит перчатки и инвентарь.

Остались вопросы? Звоните: +7-919-936-84-76 Дмитрий Хандюков; +7-922-009-99-90 Евгений Парфенов.

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# озеро Андреевское , субботник , экология

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