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Премьеру оперы "Жизнь за царя" увидят зрители фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 2 июля

Общество, 11:10 02 июля 2022

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Премьеру оперы "Жизнь за царя", которая является главным событием фестиваля "Лето в Тобольском кремле", представят в Тобольске 2 июля, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Героико-патриотическую оперу Михаила Глинки поставили специально для открытой сцены фестиваля. Задействованы коллективы Тюменской филармонии, солисты Новосибирского театра оперы и балета.

А в Тюмени артисты Свердловского театра музыкальной комедии дадут мюзикл "Екатерина Великая". С этой постановкой тюменцы уже познакомились в прошлом году, спектакль прошел с ошеломительным успехом. Мюзикл поведает, как скромная немецкая принцесса сумела стать великой русской императрицей.

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# лето в Тобольском кремле , премьера , фестиваль

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